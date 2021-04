Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Weinstadt: Von Bundesstraße abgekommen und überschlagen

Eine 18-Jährige fuhr am Mittwoch gegen 17:15 Uhr mit ihrem Mitsubishi die B29 in Fahrtrichtung Aalen entlang. Zwischen den Anschlussstellen Weinstadt-Endersbach und Remshalden-West kam sie hierbei zunächst nach links ins Bankett und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich ihr Pkw auf einem Feld mehrfach überschlug. Die Fahranfängerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Pkw wurde abgeschleppt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Zudem wurde der Skoda eines entgegenkommenden 22-Jährigen durch den aufgewirbelten Schmutz beschädigt, der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Weinstadt-Schnait: Vorfahrt missachtet

Rund 8000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 12:10 Uhr an der Kreuzung Bachstraße / Lützestraße. Ein 53 Jahre alter Mercedes-Fahrer wollte von der Bachstraße nach links in die Lützestraße abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 52-jährigen Renault-Fahrerin.

Weinstadt-Endersbach: Unfallflucht

Im kurzen Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 17 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Großheppacher Straße einen geparkten Renault und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Schorndorf: Reifen zerstochen

Zwischen Dienstag, 13 Uhr und Mittwoch, 9 Uhr zerstachen bisher unbekannte Täter auf einem Firmenparkplatz in der Gottlob-Bauknecht-Straße an zwei Skoda jeweils zwei Reifen. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040.

Welzheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Mittwoch zwischen 12:20 Uhr und 13:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen auf dem Sparkassen-Parkplatz in der Straße Kirchplatz abgestellten VW und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Auto beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegengenommen.

Remshalden: Mitfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine Schwerverletzte und rund 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 17:15 Uhr auf der B29. Ein 34-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes die Bundesstraße in Richtung Aalen entlang. Kurz vor der Anschlussstelle Grunbach wollte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln und übersah hierbei den rechts neben ihm fahrenden Mercedes eines 74-Jährigen. Anschließend lenkte der 34-Jährige gegen und prallte gegen die Mittelleitplanke. Die 72 Jahre alte Beifahrerin des 74-Jährigen erlitt beim Unfall schwere Verletzungen, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Fellbach: Fußgänger übersehen

Beim Abbiegen von der Bahnhofstraße in die Sebastian-Bach-Straße übersah ein 59 Jahre alter Citroen-Fahrer am Mittwoch gegen 10:30 Uhr einen 77 Jahre alten Fußgänger, der zu diesem Zeitpunkt die Straße überqueren wollte und kollidierte mit ihm. Der 77-Jährige stürzte nach dem Zusammenprall mit dem Auto und verletzte sich, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Sachschaden entstand beim Unfall keiner.

Murrhardt: Vor Polizeikontrolle geflüchtet - Unfall verursacht

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 21-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 00.30 Uhr verursachte. Mit seinem VW befuhr der junge Mann die Fornsbacher Straße in Richtung Fornsbach. Beamte des Polizeireviers Backnang, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren, wendeten ihren Streifenwagen, um den Pkw bzw. dessen Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Als der 21-Jährige dies bemerkte, beschleunigte er und fuhr teilweise mit rund 140 km/h davon. An der Einmündung Kochersberger Straße wollte er nach rechts abbiegen, verlor aber aufgrund der deutlich überhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in eine Hecke. Bei der Aufnahme des Sachverhalts wurde festgestellt, dass der 21-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand; er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Hecke wurde beim Unfall ebenfalls beschädigt.

Rudersberg: Radfahrerin leicht verletzt - Unfallverursacher gesucht

Am Mittwochnachmittag gegen 17.15 Uhr befuhr eine 43-Jährige mit ihrem Fahrrad die Mannenbergstraße in Richtung Oberdorf. Hier kam ihr auf ihrer Fahrspur ein Pkw entgegen, der von einer bislang unbekannten Frau gesteuert wurde. Um einen Zusammenstoß zu verhindern bremste die 43-Jährige ihr Rad ab, wobei sie ins Schlingern geriet und zu Boden stürzte. Nach einem kurzen Gespräch setzte die unbekannte Unfallverursacherin ihre Fahrt fort. Die 43-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Hinweise auf die Autofahrerin nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Backnang: 2500 Euro Schaden

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Bleichwiese musste eine 47-Jährige ihren Fiat verkehrsbedingt anhalten. Ein 62-Jähriger fuhr mit seinem BMW links an dem Fiat vorbei, wobei er das Fahrzeug streifte und einen Sachschaden von rund 2500 Euro verursachte.

Weinstadt: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren mit ihrem Mercedes beschädigte eine 23-Jährige am Mittwochabend gegen 23.45 Uhr das Geländer der Brücke über der Rems zwischen der Straße An der Rems und der Remsstraße. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2500 Euro.

Fellbach: Unfallflucht

Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde dem Polizeirevier Fellbach am Mittwochabend ein verunfalltes Fahrzeug auf der Rommelshauser Straße / Auffahrt B 14 in Fahrtrichtung Stuttgart gemeldet. Ein Fahrer war zu diesem Zeitpunkt nicht an der Unfallstelle. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, prallte der Audi zwischen 20.20 und 23 Uhr gegen die Leitplanken, wobei ein dort aufgestellter Verteilerkasten aus der Verankerung gerissen und umgeworfen wurde. Das beschädigte Fahrzeug hatte weder eine gültige TÜV-Plakette noch eine Zulassung und war am gleichen Tag erst von einem 19-Jährigen erworben worden. Dem jungen Mann war von dem Verkäufer mitgeteilt worden, dass der Pkw nicht fahrtüchtig sei und per Abschlepper abgeholt werden muss. Zeugen sagten aus, dass der Audi zuvor in der Gartenstraße aufgefallen sei, da er ohne Licht die Straße auf- und abgefahren war. Auch an einer Tankstelle fiel das Fahrzeug auf, da es auch hier ohne Licht unterwegs war. Im Fahrzeug waren zwei junge Männer, von denen einer ein weißes Tanktop und eine kurze Hose trug. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und/oder Angaben machen können, wer das Fahrzeug gesteuert hat, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Fellbach, Tel. 0711 57720 in Verbindung zu setzen.

