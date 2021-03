Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Drogenfund, Widerstand nach Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Außenstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen zu Drogenfund in Wohnung

Am vergangenen Freitag gegen 20 Uhr waren Beamten aufgrund eines Einsatzes in einem Mehrfamilienhaus in Schwäbisch Hall. Dabei stellten diese Marihuana-Geruch aus einer Wohnung fest, woraufhin die Wohnung des 37-jährigen Mannes durchsucht wurde. Hier wurden bei dem Mann verschiedene Betäubungsmittel festgestellt. Außerdem konnte bei ihm eine größere dreistellige Summe Bargeld und weitere Utensilien festgestellt werden, die auf einen Handel mit Betäubungsmittel schließen ließen. Der 37-Jährige wurde festgenommen und am Samstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Schwäbisch Hall vorgeführt. Nachdem der Haftbefehl auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassen und in Vollzug gesetzt wurde, wurde der deutsche Staatsbürger in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Michelfeld: Widerstand nach Verkehrsunfall

Am Mittwochvormittag gegen 09:45 Uhr kam es auf der Haller Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 86-jährige VW-Fahrerin wollte von der Bürkhofstraße nach links auf die Haller Straße einfahren. Dabei übersah sie eine 73-jährige Mercedes-Fahrerin und es kam zum Unfall. Hierbei entstand insgesamt etwa 8000 Euro Sachschaden. Bis zum Eintreffen der Polizei am Unfallort, war der 53-jährige Sohn der VW-Fahrerin bereits an die Unfallstelle gekommen. Dieser behinderte mehrfach die polizeiliche Unfallaufnahme, weshalb ihm durch die Beamten ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Anstatt dem Platzverweis nachzukommen, ging der Mann die Beamten an, weshalb er festgenommen wurde. Er muss nun mit einem strafrechtlichen Verfahren rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell