Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Einbruch in leerstehendes Gebäude

Aalen (ots)

Rot am See: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr einen geparkten VW in der Straße Niederwinden. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Fahrer.

Wallhausen: Unfall beim Einfahren auf die Fahrbahn

Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer wollte am Dienstagnachmittag gegen 13:30 Uhr vom rechten Fahrbahnrand in die Reubacher Straße in Richtung Wallhäuser Straße einfahren. Dabei kollidierte er mit einem 60-jährigen Audi-Fahrer. Durch den Crash entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3500 Euro.

Schwäbisch Hall: Sattelzug verursacht Unfall - Zeugen gesucht

Der Fahrer eines Sattelzugs war am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr von der Gymnasiumstraße in Richtung Am Säumarkt unterwegs. Beim Abbiegen nach rechts in Richtung Blendstatt schrammte er einen geparkten Seat und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Ein Zeuge versuchte den Sattelzugfahrer noch auf den Unfall aufmerksam zu machen, dennoch entfernte sich dieser von der Unfallstelle. Es soll sich um eine rote Sattelzugmaschine mit polnischem Kennzeichen und einer weißen Aufschrift handeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Hall: Einbruch in leerstehende Gebäude

Zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen drangen vermutlich mehrere Personen in einen noch leerstehenden Gebäudekomplex im Schafbrunnenweg ein. Bislang ist kein Diebesgut bekannt, jedoch richteten die Einbrecher erheblichen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro an. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 0791 4000 Zeugen die Hinweise zum Vorfall machen können.

