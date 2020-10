POL-ME: Unfall unter Alkoholeinfluss - Velbert - 2010018

Polizei Mettmann

Am späten Samstagabend (3. Oktober 2020) kam es auf der Heiligenhauser Straße in Velbert-Mitte zu einem Verkehrsunfall mit mehreren tausend Euro Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass einer der beteiligten Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Das war passiert:

Gegen 21:45 Uhr war ein 30 Jahre alter Mann aus Heiligenhaus mit seinem Opel Insignia über die Heiligenhauser Straße in Richtung Heidestraße gefahren. Als er nach links in die Jahnstraße einbiegen wollte, übersah er den Toyota Yaris eines 58-jährigen Mannes aus Heiligenhaus, der die Heiligenhauser Straße zeitgleich in Richtung Heiligenhaus befahren hatte. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt, allerdings entstand an beiden Autos ein zum Teil erheblicher Sachschaden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der bei dem Unfall entstandene Sachschaden auf eine Summe von rund 6.500 Euro. Auch die Feuerwehr war im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe abzustreuen.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 30-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille (0,34 mg/l). Daraufhin musste der 30-Jährige mit zur Wache, wo die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde. Gegen den Heiligenhauser wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

