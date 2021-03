Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Verstoß gegen die Corona-Verordnung, Fahrzeug zerkratzt, Polizist gebissen u.a.

Aalen (ots)

Remshalden: Unfallflucht

Am Dienstag im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 17 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen Skoda Octavia, der auf einem Parkplatz in der Straße Oberer Wasen abgestellt war und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Skoda entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Weinstadt-Endersbach: Jeep in Rems gerollt

Ein 52 Jahre alter Handwerker stellte seinen Jeep am Dienstagnachmittag gegen 17:15 Uhr zur Durchführung von Malerarbeiten auf dem Plateau der Birkelspitze ab. Da er seinen Pkw nicht ausreichend gegen das Wegrollen sicherte, rollte dieser den Hang in Richtung Rems hinunter und blieb letztlich im Fluss stecken. Das Fahrzeug konnte gegen 19:45 Uhr von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Feuerwehr war mit insgesamt 23 Einsatzkräften ebenfalls im Einsatz. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand am Jeep Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro, Fremdschaden entstand nicht.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

Ein 80-Jähriger fuhr am Dienstag gegen 11:15 Uhr mit seinem Renault die Vorstadtstraße in Richtung Ortsmitte entlang. Dabei missachtete er an der Kreuzung zur Olgastraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 49-jährigen Lkw-Fahrers und kollidierte mit diesem. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 6000 Euro geschätzt.

Schorndorf: Fahrzeug zerkratzt

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte am Dienstag zwischen 14 Uhr und 18.45 Uhr verursachten, als sie einen VW Polo zerkratzten, der in der Schlichtener Straße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090.

Sulzbach an der Murr: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Eine 75-Jährige verursachte am Dienstagvormittag einen Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro entstand. Gegen 11.45 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Opel von einem Parkplatz kommend auf die Schillerstraße ein. Hierbei verlor sie offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das im weiteren Verlauf einen Holzzaun durchbrach, die Fahrbahn überquerte und dann gegen eine Gartenmauer prallte. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock; sie wurde vor Ort ärztlich versorgt.

Backnang: Polizist gebissen

Im Verlauf von familiären Streitigkeiten ging ein 36-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr in der Albertstraße auf seine Angehörigen los, weshalb die Polizei hinzugezogen wurde. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort flüchtete der 36-Jährige zunächst in den Keller, konnte aber von einem Polizisten abgepasst und vorläufig festgenommen werden. Um den renitenten Mann an einer weiteren Flucht zu hindern, wurden ihm Handschließen angelegt. Gegen diese Maßnahme wehrte er sich und biss einen Beamten zweimal mit voller Kraft in die rechte Handfläche und drückte diesen dann gegen die Hauswand, wobei der Beamte leicht verletzt wurde. Der 36-Jährige wurde letztlich mit zur Dienststelle genommen und von dort in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Allmersbach im Tal: Auf Dach geklettert

Eine Zeugin teilte der Polizei am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr mit, dass auf dem Dach der Schulsporthalle Im Wachholder zwei Jungs unterwegs seien. Beamte des Polizeipostens Weissach fuhren die genannte Örtlichkeit unverzüglich an, wo sie zwei zehn und elfJahre alte Buben antrafen, bei denen es sich um die "Klettermaxe" handelte. Die beiden gaben an, dass sie auf dem rund vier Meter hohen Dach einen Ball gesucht hatten. Dazu waren sie über einen Fahrradständer und die Feuerleiter auf das Dach gestiegen. Mit den beiden abenteuerlustigen Knirpsen wurde ein ernsthaftes Gespräch geführt, in welchem sie eindringlich auf die Gefahren hingewiesen wurden.

Weissach im Tal: Fahrzeug ist weg

Gegen 10 Uhr am Dienstagmorgen stellte ein 81-Jähriger seinen roten VW Golf in der Friedensstraße ab. Als der betagte Mann gegen 11 Uhr zurückkehrte stellte er fest, dass der Pkw nicht mehr da war. Eine Suche nach dem Fahrzeug in der näheren Umgebung blieb ergebnislos. Hinweise auf den Verbleib des Pkw, der das Kennzeichen BK - HL 43 hat, nimmt der Polizeiposten Weissach unter der Telefonnummer 07191 35260 entgegen.

Kernen im Remstal: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 20-Jähriger seinen BMW am Dienstag gegen 17.20 Uhr auf der Landesstraße 1199 zwischen Kernen und Stetten anhalten. Ein 36-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Seat auf, wobei ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand.

Kernen im Remstal: 600 Euro Sachschaden

Beim Ein- oder Aussteigen beschädigte ein bislang Unbekannter mit der Türe seines Pkw die Fahrertüre eines Mercedes Benz, der im Paul-Käßer-Weg abgestellt war. Die Beschädigungen entstanden am Dienstagnachmittag zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr. Hinweise bitte an das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Dienstag zwischen 5.40 Uhr und 14.45 Uhr einen Sachschaden von rund 800 Euro, als er einen Opel beschädigte, der auf Höhe einer Bäckerei im Schiemerweg abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Fahrzeug gestreift

Wegen Gegenverkehr wich eine 42-Jährige am Dienstagmittag gegen 14 Uhr mit ihrem Mercedes in der Franz-Arnold-Straße nach rechts aus, wobei sie einen am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes beschädigte. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1500 Euro.

Fellbach: 66-Jährige betrogen

Windige Betrüger brachten eine 66-Jährige am vergangenen Donnerstag dazu, dass sie ihren PC für die Anrufer freischaltete. Durch geschickte Gesprächsführung hatte zunächst eine Frau und später ein Mann der 66-Jährigen am Telefon erklärt, dass sie ein Onlinekonto eröffnen müsste, auf welches sie dann einen größeren Geldbetrag bekäme. Um das Onlinekonto zu "verifizieren" gab die Frau gab zwei Aufträge per Onlineüberweisung frei, wobei sie später feststellen musste, dass von ihrem Konto rund 1000 Euro abgebucht worden waren. Die Polizei rät dringend, auf derartige Anrufe nicht zu reagieren und nie einer Freischaltung für den Zugriff auf den Computer zuzustimmen. Sollten Sie dennoch Opfer einer solchen Straftat geworden sein, reagieren Sie schnell und lassen Sie sofort Kreditkarten- und Bankkonten sperren und informieren Sie die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell