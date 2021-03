Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall beim Abbiegen

Aalen (ots)

Neuler: Unfall beim Abbiegen

Ein 21 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Sprinters wollte am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr von der K3233 nach links in die K3232 Richtung Ramsenstrut abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 52-jährigne Fahrer eines Golfs. Dieser versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Golf war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell