POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand in Wohnhaus, Verkehrsunfälle, Quad bewegt

Murrhardt: Quad bewegt

Ein Dieb versuchte zwischen Montag und Dienstagabend 18 Uhr ein Quad aus einem Parkhaus in der Grabenstraße zu entwenden. Dazu versuchte er das Quad ohne Schlüssel zu starten und bewegte dies innerhalb des Parkhauses, dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Der Besitzer des Fahrzeugs fand dieses später auf einem anderen Parkplatz innerhalb des Parkhauses. Hinweise zum bislang unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313 entgegen.

Urbach: Brand in Wohnhaus

Am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr kam es in der Lilienstraße zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Mehrere Gegenstände in der Nähe eines Herds fingen Feuer, sodass die Flammen auf ein Zimmer des Hauses übergriffen. Die Feuerwehr, welche mit vier Fahrzeugen und 23 Personen im Einsatz war, konnte den Brand löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40 000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Berglen: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwochvormittag zwischen 09 Uhr und 09:45 Uhr einen geparkten Audi auf einem Parkplatz in der Lisztstraße. Obwohl er einen Schaden in noch unbekannter Höhe an dem Audi verursachte, verließ er im Anschluss die Unfallstelle. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Waiblingen: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße

Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer war am Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr auf der B14 in Richtung Aalen unterwegs. Auf Höhe des Teilers der B14 zur B29 wollte er einen Fahrstreifenwechsel nach rechts durchführen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 20-jährigen VW-Fahrerin. Das Fahrzeug der jungen Dame kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Die 20-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 33 000 Euro.

