POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien - LKW besprüht - Chlorbleiche ausgelaufen - Unfall

Aalen

Aalen: LKW besprüht

Auf einem Parkplatz in der Hirschbachstraße wurde zwischen Dienstagmittag, 12 Uhr und Mittwochmorgen, 9 Uhr, die Ladewände eines LKW, welcher dort geparkt war, mit Farbe besprüht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Heubach: Unfall im Kreisverkehr

Am Mittwoch gegen 12.15 Uhr fuhr eine 64-jährige Lenkerin eines PKW Porsche in den Kreisverkehr Hauptstraße / Poststraße ein, ohne darauf zu achten, dass im Kreisverkehr bereits eine 23-jährige Fiat-lenkerin fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Durch schwarze Farbe wurde eine Mauer und eine Informationstafel in der Robert-von-Ostertag-Straße bzw. an dem dortigen Fußweg am Josefsbach beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Aalen: Chlorbleiche ausgelaufen

Am Mittwoch um kurz nach 10 Uhr wurde die Polizei über einen Unfall auf einem Firmengelände in der Felix-Wankel-Straße informiert. Es stellte sich heraus, dass bei einem Entladevorgang ein Gebinde mit Chlorbleiche von einem Stapler fiel und hierdurch eine Leckage entstand, so dass ein Teil der Flüssigkeit auslaufen konnte. Durch die Feuerwehr Aalen, die mit sieben Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort kamen, wurden die weiteren Maßnahmen übernommen. Personen wurden nicht verletzt.

