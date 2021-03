Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Schrozberg: Bagger vs. PKW

Zum Zusammenstoß zwischen einem Bagger und einem PKW kam es am Dienstag gegen 10:20 Uhr in der Schrozberger Straße. Als ein 25 Jahre alter Bagger-Führer seiner Arbeitsmaschine von einem Grundstück auf die Straße auffuhr, übersah er den VW einer 68-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro an dem Polo. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Obersontheim: Kleinlaster verliert Ladung

Am Mittwochmorgen gegen 7:30 Uhr befuhr ein 23 Jahre alter Mercedes Sprinter-Fahrer die L1066 von Gaildorf kommend in Richtung Mittelfischach. Auf der Ladefläche des Fahrzeugs waren zwei Baudielen festgegurtet, die sich während der Fahrt lösten. Dabei rutschten sie über das Führerhaus des Sprinters und schwenkten nach links in den Gegenverkehr. Dort prallte mindestens eine der Dielen gegen die Frontscheibe eines entgegenkommenden Kleinlasters eines 33-Jährigen, rutschte über das Fahrzeug hinweg und prallte dann auf das Dach eines nachfolgenden Mazdas einer 43-Jährigen. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

