Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Fahrräder entwendet

Aalen (ots)

Fellbach: Fahrräder entwendet

Zwischen Sonntagabend 18 Uhr und Montagvormittag 10:15 Uhr entwendete ein Dieb mehrere Fahrräder aus dem Hinterhof eines Wohnhauses im Eichendorffweg. Insgesamt wurden fünf Fahrräder gestohlen, wobei eines der Räder kurze Zeit später auf einer Straße in der Nähe liegend aufgefunden wurde. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Backnang: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein 31-jähriger Opel-Fahrer war am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr auf der B14 in Richtung Stuttgart unterwegs. Beim Wechseln vom linken auf den rechten Fahrstreifen kollidierte er mit einem 32-jährigen Skoda-Fahrer, der bereits auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro.

Waiblingen: Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Dienstag zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr die Karlstraße. Dabei muss der Fahrer mit seinem Wagen einen am Straßenrand geparkten Transporter der Marke VW touchiert haben. Bei diesem Fahrzeug wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Zudem schrammte der unbekannte Fahrer mit seinem Wagen an dem vor dem VW geparkten Peugeot entlang, so dass hier ebenfalls Sachschaden entstand. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Die Polizei Waiblingen bittet Zeugen sich unter Telefon 07151 950-422 zu melden.

Waiblingen: Unfallflucht

500 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Montag, 20:30 Uhr und Dienstag, 14:30 Uhr beim Ein- oder Ausparken in eine Parklücke in der Alten Rommelshauser Straße an einem dort geparkten Seat Leon. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 07151 950-422.

Weinstadt: Unfall mit Personen und Sachschaden

Am Dienstag gegen 20:30 Uhr kam es auf der B29 auf Höhe der Anschlussstelle Weinstadt-Endersbach in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Auffahrunfall. Ein 39-Järhiger fuhr mit seinem Daimler auf den vor ihm fahrende Fiat Punto eines 45-Jährigen auf. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fiat-Fahrer leicht verletzt und für weitere medizinische Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Schwaikheim: Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Ein 36 Jahre alter Mercedes-Fahrer war am Dienstag gegen 17:30 Uhr auf der Gartenstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. An der Einmündung zur Hauptstraße übersah er einen von links kommenden Renault eines 25-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden.

Die Polizei Winnenden bittet Zeugen um Angaben zum Unfallhergang unter Telefon 07195 694-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell