Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

HochsauerlandkreisHochsauerlandkreis (ots)

Schmallenberg: Auf unbekannte Weise gelangten Einbrecher am frühen Dienstagmorgen in ein Hotel auf der Straße "Am Kurhaus". Im Gebäude versuchten die Täter mehrere Türen zu öffnen. Diese waren jedoch abgeschlossen. Durch die Geräusche wurden zwei Zeugen um 05.15 Uhr geweckt. Hierdurch fühlten sich die Täter vermutlich gestört. Sie flüchteten ohne Beute aus dem Hotel. Bereits zwischen dem 30. Dezember und 03. Januar waren unbekannte Täter in das Hotel eingebrochen. Ebenfalls auf unbekannte Weise gelangten sie in das Gebäude. Sie entwendeten Bargeld sowie mehrere Laptops. Der Diebstahl wurde erst mit dem zweiten Einbruch bei der Polizei angezeigt. Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 entgegen.

Winterberg: Vermutlich in der Nacht zum Sonntag brachen unbekannte Täter in zwei Lifthütten im Skigebiet "Sahnehang" ein. Die Täter schlugen die Scheiben bzw. eine Tür ein. Teilweise verwüsteten sie den Innenraum. Sie klauten diverse Gegenstände. Zudem entwendeten sie von einer Liftanlage drei Bobschlitten. Die genaue Tatzeit liegt zwischen dem Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell