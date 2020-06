Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Aufgebrochener Zigarettenautomat aufgefunden

Uslar (ots)

Uslar OT Kammerborn (La) - Am Sonntag, den 28.06.2020, gegen 08.30 Uhr, wurde durch Spaziergänger in der Feldmark oberhalb des Bereichs "Blumengarten" ein aufgebrochener Zigarettenautomat aufgefunden. Dem Anschein nach wurde dieser dort erst vor Kurzem durch unbekannte Täter abgelegt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell