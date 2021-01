Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

HochsauerlandkreisHochsauerlandkreis (ots)

Sundern: Bei der Rückkehr hörte eine Bewohnerin am Montag um 18.50 Uhr laute Geräusche aus ihrem Keller eines Einfamilienhauses an der Sorpestraße. Die Frau begab sich zu ihren Nachbarn. Von hier sah sie einen Mann in Richtung Tiefenhagener Straße flüchten. Der Mann war vermutlich durch ein aufgebrochenes Kellerfenster in das Haus eingedrungen. Über entwendete Gegenstände liegen bislang keine Angaben vor. Der Flüchtige hatte eine schmale Statur und war etwa 1,80 Meter groß. Er trug dunkle Kleidung. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Marsberg: Zwischen dem 30. Dezember und 04. Januar brachen unbekannte Täter in einen Bürocontainer auf dem Gelände eines Holzhandels im Industriegebiet "Unterm Ohmberge" ein. Die Täter hebelten den Container auf und entwendeten mehrere Motorsägen. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 entgegen.

Meschede/ Arnsberg: Auf drei Autos eines Autohändlers auf der Jahnstraße hatten es unbekannte Täter zwischen dem 02. und 04. Januar abgesehen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe der Werkstatt ein. Aus dem angrenzenden Büro entwendeten sie drei Autoschlüssel von Fahrzeugen, welche auf dem Hof zum Verkauf standen. Mit den Autos flüchteten sie unerkannt vom Gelände. Zuvor hatten die Täter vermutlich fremde Kennzeichen von geparkten Autos aus der näheren Umgebung entwendet und an die drei Fahrzeuge montiert. Im Laufe des Montags wurde ein entwendeter Dacia auf dem Lanfertsweg gemeldet. Ein entwendeter Mercedes stand auf dem Gelände einer Tankstelle auf der Oeventroper Straße in Arnsberg. Nach Auskunft eines Zeugen hatten zwei Männer das Auto am Samstag dort abgestellt. Zur Spurensicherung wurden die beiden gefundenen Autos sichergestellt. Bislang keine Hinweise gibt es zu einem entwendeten Pkw Chevrolet Cruze. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1142

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell