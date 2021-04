Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fellbach-Schmiden - Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

Am Donnerstag gegen 16 Uhr befuhr eine 65-Jährige den Radweg in der Fellbacher Straße mit ihrem Pedelec. Im Bereich einer Baustelle war sie gezwungen, einer großen Mülltonne, die teilweise auf dem Radweg stand, auszuweichen. Hierbei verlor sie das Gleichgewicht und stürzte. Durch den Sturz verletzte sich die Frau schwer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Gem. Spiegelberg - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Donnerstag gegen 18 Uhr fuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer mit seinem Motorrad KTM auf der Kreisstraße 1819 von Vorderbüchelberg in Richtung Spiegelberg. Ausgangs einer Linkskurve kam der 19-Jährige aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte eine 2 m - tiefe Böschung hinab. Im weiteren Verlauf prallte er gegen zwei Bäume und blieb dann schwer verletzt liegen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Die Kreisstraße musste bis gegen 19:30 Uhr voll gesperrt werden.

