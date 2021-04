Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Verkehrsunfälle



Schwäbisch Gmünd: Motorradfahrer schwer verletzt

Am Karfreitag gegen 17.45 Uhr befuhr eine 20-jährige Skoda-Fahrerin die Hölderinstraße in Oberbettringen und wollte in die Straße In der Vorstadt nach links abbiegen. Hierbei übersah sie zunächst einen von links mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit herannahenden Yamaha-Fahrer. Die Skoda-Fabia-Fahrerin konnte noch in der Fahrbahnmitte anhalten. Der 27-jährige Motorradfahrer erschrack, wich nach links aus, kam hierbei von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem ordungsgemäß geparkten Mazda. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Mazda auf ein dahinter stehendes Elektrofahrzeug geschoben. Der 27-Jährige wurde über den Lenker und den Mazda hinweg abgeworfen, kollidierte gegen einen nachfolgend ebenfalls geparkten Jeep Cherokee und verletzte sich hierbei schwer. Er musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Mit dem Skoda kam es zu keiner Berührung - hier entstand kein Schaden. An der Yamaha entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 6000 Euro, am Mazda ca. 2500 Euro, am Elektrofahrzeug ca. 1000 Euro und am Jeep ca. 500 Euro Sachschaden. Aufgrund des Schadensbildes wurde von einer überhöhten Geschwindigkeit des Motorradfahrers ausgegangen, weshalb auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ellwangen ein Gutachter hinzugezogen wurde.

Neresheim: Aufgrund Gegenverkehr ausgewichen - Zeugen gesucht

Gegen 18.40 Uhr befuhr am Karfreitag ein 48-jähriger Rollerfahrer den Auernheimer Weg in Richtung Neresheim. Auf Höhe der Kapelle kam ihm ein bislang unbekanntes Fahrzeug mittig der Straße entgegen. Hierauf wich der Rollerfahrer nach rechts aus, kam auf das unbefestigte Bankett, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt - am Roller entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug soll es sich um ein größeres schwarzes Fahrzeug gehandelt haben. Die Polizei in Aalen, Tel. 07361/ 5240, sucht Zeugen, die Angaben zu dem schwarzen Fahrzeug machen können.

