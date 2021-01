Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Viersen (ots)

Am Montag gegen 20.00 Uhr fuhr ein 42-jähriger Viersener mit seinem Fahrrad auf der Gladbacher Straße aus Richtung Plenzenweg in Richtung Kreuelsstraße. Er zog während der Fahrt das Vorderrad hoch und fuhr eine kurze Strecke nur auf dem Hinterrad. Das Hinterrad rutschte weg und der 42-Jährige verlor das Gleichgewicht. Er stürzte und verletzt sich schwer. Zur stationären Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. /wg (22)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell