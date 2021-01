Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Zwei Polizeibeamte bei Hilfseinsatz verletzt

Nettetal-HinsbeckNettetal-Hinsbeck (ots)

Am Samstagmorgen wurden Polizeikräfte nach Hinsbeck gerufen. Ein 34-Jähriger hatte in der elterlichen Wohnung randaliert und seine Mutter verletzt, sie rief die Polizei. Als die Polizei mit mehreren Streifenwagen eintraf, zeigte sich der 34-Jährige gegenüber den Einsatzkräften aggressiv und unkooperativ, augenscheinlich stand er unter Drogeneinfluss. Die Einsatzkräfte mussten den Mann in Gewahrsam nehmen, dabei leistete er erheblichen Widerstand. Eine 25-jährige Polizeibeamtin und ein 24-jähriger Polizeibeamter wurden verletzt und sind derzeit nicht dienstfähig. Dem 34-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an. /wg (20)

