Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Pfiffige Seniorin lässt Betrüger abblitzen

Viersen:Viersen: (ots)

Pfiffig und reaktionsschnell ließ eine 81-jährige Viersenerin am Montagmorgen Telefonbetrüger abblitzen. Unbekannte hatten mit der üblichen Einleitung "Weißt Du, wer hier ist?" bei der alten Dame angerufen, um mit dem Verwandtentrick um Geld zu bitten. Die Viersenerin bemerkte den Betrugsversuch und antwortete mit der Gegenfrage: "Bist Du die ältere oder die jüngere Tochter?" Als die Anruferin sich als ältere Tochter ausgab, war alles klar: Die Seniorin hat nur einen Sohn.....Die Polizei nutzt diese tolle Reaktion, um noch einmal vor diesen Anrufern, die derzeit wieder vermehrt im Kreisgebiet auftauchen, zu warnen: Geben Sie am Telefon keinerlei Auskunft zu Ihren Vermögensverhältnissen. Wenn ein angeblicher Verwandter anruft, erkundigen Sie sich bitte zunächst in der Familie, ob es sich wirklich um eine Notlage im Familienkreis handelt. Übergeben Sie niemals Wertsachen an Fremde! /ah (20)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell