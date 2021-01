Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Vandalen in St. Cornelius - Kripo bittet um Hinweise

Am Samstag gegen 11.30 Uhr kam es in der Kirche St. Cornelius zu einer Sachbeschädigung. Wie derzeit bekannt, betraten mehrere Jugendliche die offene Kirche, schmissen Kerzen um, kletterten auf den Altar und zündeten ein Fürbitten-Buch an. Es entstand Sachschaden Hinweise auf die Jugendlichen bitte an das Kriminalkommissariat West in Dülken über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (17)

