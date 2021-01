Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Schaag: Einbruch in Einfamilienhaus

NettetalNettetal (ots)

Am Sonntag schlugen unbekannte Täter in der Zeit von 15:30 Uhr bis 18:50 Uhr ein zum Garten weisendes Fenster eines Einfamilienhauses auf der Riether Straße in Schaag ein und gelangten ins Haus. Im Haus wurden Schränke und Schubladen geöffnet. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /sm (15)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Sascha Müllers

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell