POL-PDWO: Worms - Unfall mit zwei Kindern auf einem Fahrrad

Worms (ots)

Am gestrigen Dienstag, 28.07.2020, befahren gegen 13:00 Uhr zwei Kinder, auf einem Fahrrad sitzend, die Straße Große Fischerweide in Richtung Rheintorplatz. Der 13-Jährige sitzt dabei auf dem Sattel, der 7-Jährige auf der Rahmenstange. Bei dem Versuch des 13-Jährigen auf einen Bordstein zu fahren, gerät nach Zeugenaussagen der Fuß des 7-Jährigen in die Speichen des Fahrrads, woraufhin dieser leicht verletzt wird.

Der 7-Jährige wird in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Eltern beider Kinder wurden informiert. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

