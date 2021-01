Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand in einer Garage

NeussNeuss (ots)

Am Sonntag, 03.01.2021, um kurz nach 1 Uhr Nachts, wurde die Leitstelle der Polizei Neuss über einen Brand in Kenntnis gesetzt. Vor Ort wurde dann in einer Garage, die sich auf einem umzäunten Gelände eines Discounters befindet, eine Brandentwicklung festgestellt. In der Garage lagerten Feuerwerkskörper. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Ro.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell