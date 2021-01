Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bilanz der Silvesternacht 2020

2021

Rhein-Kreis NeussRhein-Kreis Neuss (ots)

Einschränkungen bei den Feierlichkeiten zum Jahreswechsel, durch die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen im Sinne der Corona-Schutzverordnung, wirkten sich offenbar auch auf die Silvesternacht im Rhein-Kreis Neuss aus.

Die Polizei rückte überwiegend wegen Beschwerden über ruhestörenden Lärm aus.

In Neuss-Rosellen, an der August-Macke-Straße brannte bereits, gegen 22:30 Uhr, ein Abfallbehältnis für Altpapier. Die Feuerwehr löschte und die Polizei nahm Ermittlungen auf. Zeugen, die Verdächtiges in diesem Zusammenhang beobachtet haben, können dies unter 02131 300-0 melden.

In Neuss an der Rheydter Straße musste die Polizei, um kurz nach Mitternacht, einschreiten, weil ein 41-Jähriger offenbar nicht auf "Silvester-Feuerwerk" verzichten wollte. Ob es an der schlechten Verfügbarkeit erlaubter Böllern lag, ist Spekulation, aber fest steht, dass es keine gute Idee war, alternativ mit einer Schreckschusswaffe in die Luft zu schießen. Den Mann erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die PTB-Pistole wurde sichergestellt.

Da größere Feierlichkeiten und Partys ausfielen, verbrachten viele Menschen die Silvesternacht zuhause im Kreis der Familie. Das erschwerte vor allem Einbrechern die Arbeit. Täter, die es trotzdem versuchten, scheiterten zum Beispiel in Meerbusch an der Nordstraße. Bereits gegen 17:30 Uhr hatten Unbekannte versucht, gewaltsam über die Terrassentür einzudringen. Als die Hausbewohner auf das Tun aufmerksam wurden, ergriffen die Einbrecher die Flucht. Die Kripo nahm die Ermittlungen auf und bittet um Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang (Telefon 02131 300-0).

Auch in diesem Jahr schlichteten die Einsatzkräfte den einen oder anderen Streit. Hierbei spielte mitunter auch übermäßiger Alkoholkonsum eine Rolle. In acht Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungsdelikten gegen namentlich bekannte Tatverdächtige eingeleitet.

Auch in dieser Silvesternacht gab es leider Unvernünftige, die sich alkoholisiert hinter das Steuer eines Autos setzten. In Grevenbroich hielten Polizisten, gegen 4 Uhr, einen Pkw, besetzt mit zwei Männern, auf der Goldregenstraße an. Auf Nachfrage gab der 25-jährige Fahrer zu, einige Biere getrunken zu haben. Er habe nicht verantworten wollen, dass sein Freund und Beifahrer bei den vorherrschenden Witterungsverhält zu Fuß nach Hause geht. Das Ergebnis eines Atemalkoholtest zeigte einen Wert, der noch im Bereich einer Ordnungswidrigkeit lag. Eine Blutprobe wurde trotzdem fällig. Wäre es zu einem Unfall gekommen, hätte sich der junge Mann jedoch dem Verdacht einer Straftat (Gefährdung des Straßenverkehrs durch Alkoholeinfluss) ausgesetzt.

Auch bei einer gezielten Kontrolle in Neuss am Willy-Brandt-Ring fiel ein Autofahrer mit zu hohem Promillewert auf. Der 22-Jährige musste die Ordnungshüter ebenfalls mit zur Wache begleiten, wo ein Arzt die notwendig gewordene Blutprobe entnahm. Der Führerschein des Grevenbroichers wurde sichergestellt und das Führen von Kraftfahrzeugen bis auf weiteres untersagt.

Insgesamt zieht die Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss ein positives Resümee nach dieser Silvesternacht. Der ganz überwiegende Teil der Menschen respektierte die besonderen Umstände durch die Corona-Pandemie. Dafür möchte sich die Polizei auch im Namen aller Einsatzkräfte bedanken und allen Bürgerinnen und Bürgern ein gutes und vor allem gesundes Jahr 2021 wünschen

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell