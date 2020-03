Polizei Braunschweig

POL-BS: Ein Schwerverletzter nach Unfall mit einem Ackerschlepper

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Pillmannstraße 29.02.2020, 15.50 Uhr

In einer Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein landwirtschaftliches Zugfahrzeug und zog sich schwere Verletzungen zu.

Am Samstagnachmittag fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Ackerschlepper, der die Bauform eines Quads hatte, die Pillmannstraße am Hafen entlang. Als sich das Fahrzeug in einer Kurve aufschaukelte und zudem mit einem Rad gegen den Bordstein stieß, verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug.

Der Ackerschlepper kam auf der Seite zum Liegen. Durch den Aufprall verletzte sich der Mann schwer und musste vor Ort von einem Notarzt versorgt werden.

Anschließend wurde er durch eine Rettungsdienstbesatzung ins Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug wurde durch den Unfall nicht nur an der Seite, sondern auch an dem vorhandenen Dach des Überrollgitters beschädigt.

