Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Gefährliche Körperverletzung: Fahndung nach tatverdächtigem Trio

Viersen:Viersen: (ots)

Am Mittwochabend ist ein 30-jähriger Mann, der eine Streiterei auf der Straße schlichten wollte, durch Fußtritte schwer verletzt worden.

Noch steht die Kripo am Anfang ihrer Ermittlungen, bittet aber bereits jetzt um Mithilfe: Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei klingelten am Mittwoch gegen 19:10 Uhr drei Männer an einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Hardter Straße in Nähe der Einmündung Kreuzstraße. Sie verlangten, einen 20-jährigen Hausbewohner zu sprechen, der sich auf die Straße begab. Dort kam es zwischen den Männern zu einem lautstarken Wortgefecht. Um den Streit zu schlichten, schaltete sich der 30-jährige Viersener ein und wurde dabei sofort von dem Trio attackiert, zu Boden gebracht und mehrfach getreten. Danach flüchteten die drei Männer in einem dunklen Pkw in unbekannte Richtung. Der 30-jährige erlitt Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 20-jährige Hausbewohner gibt an, die Personen nur flüchtig zu kennen. Namen oder weitere Hinweise auf die Identität gab er nicht an. Es soll sich bei dem flüchtigen Trio um drei Männer im Alter zwischen 20-30 Jahren gehandelt haben. Die Männer trugen Turnschuhe und fuhren mit einem dunklen Pkw davon. Die Kripo bittet um Hinweise: Wer wurde Zeuge der Auseinandersetzung? Wer kann Angaben zu den drei Verdächtigen und dem von ihnen benutzten Pkw machen? Wer kann sonstige Hinweise geben? Hinweise bitte an das KK West unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (13)

