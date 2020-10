Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Informationsfahrzeug des LKA in Göppingen

Die Polizei informiert am 26.10.2020 über den Schutz vor Einbrüchen und falschen Polizeibeamten.

Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele Menschen ein großer Schock. Abgesehen von dem rein materiellen Schaden, haben die meisten Betroffenen noch lange mit den psychischen und seelischen Folgen zu kämpfen. Um das verloren gegangene Sicherheitsgefühl wieder zu erlangen oder um gar nicht erst Opfer einer Straftat zu werden, können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden. Pünktlich zum Tag des Einbruchsschutzes und dem Beginn der dunklen Jahreszeit bietet die Polizei in ihrem Informationsfahrzeug "IFZ" die Möglichkeit, sich bei den Kollegen des LKA zu informieren, wie sie ihr Zuhause oder auch ihre Gewerberäume wirkungsvoll schützen können.

Häufig sind auch Betrüger unterwegs, die sich als Polizeibeamte ausgeben. Deren Maschen sind vielseitig und sie gehen zumeist sehr raffiniert vor. Hauptsächlich bei älteren Menschen versuchen sie am Telefon oder direkt an der Haustüre unter einem Vorwand, an Geld zu gelangen. Auch dieses Thema wird Gegenstand rund ums "IFZ" sein.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen sich

am 26.10.2020 von 10.00 bis 15.00 Uhr in Göppingen auf dem Rathausvorplatz

durch Spezialisten der Polizei im Informationsfahrzeug fachkundig und kostenlos beraten zu lassen.

Die wichtigsten Tipps Ihrer Polizei

zum Thema Einbruchsschutz:

- Auch bei kurzer Abwesenheit, alle Fenstern, Balkon- und Terrassentüren ganz schließen - ein gekipptes Fenster ist für Einbrecher leicht zu öffnen - Wenn Sie ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend ihre Schließzylinder aus - Keinen Haus- oder Wohnungsschlüssel draußen deponieren - Rollläden sollten zur Nachtzeit -keinesfalls tagsüber- geschlossen werden, damit Sie nicht sofort Ihre Abwesenheit signalisieren - Öffnen Sie bei Klingeln nicht bedenkenlos - zeigen Sie ein gesundes Maß an Misstrauen

Zum Thema Falsche Polizeibeamter:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in die Wohnung - Fordern Sie den Dienstausweis - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzte - Legen Sie einfach auf! - Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte

Natürlich können auch jederzeit Verhaltensregeln und Sicherheitstipps im Internet unter www.k-einbruch.de und www.polizei-beratung.de nachgelesen werden. Es besteht außerdem ganzjährig die Möglichkeit einen Termin bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Ulm (0731/1881444) für ein individuelles Gespräch zu vereinbaren.

Bleiben Sie sicher.

