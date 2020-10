Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Hoher Sachschaden nach Fahrzeugbrand

Am frühen Dienstag brannte in Uhingen ein Mercedes.

Kurz vor 3.30 Uhr bemerkten Bewohner aus der Hölderlinstraße das brennende Auto auf der Straße. Die Feuerwehr kam und hatte den Brand schnell gelöscht. Das Fahrzeug war aber bereits stark beschädigt. Der Motorraum war komplett ausgebrannt und auch Innenraum geriet in Mitleidenschaft. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen rund 75.000 Euro betragen. Die Kriminalpolizei aus Göppingen ermittelt jetzt in alle Richtungen, auch in Richtung Brandstiftung. Das Auto stellte die Polizei noch in der Nacht sicher. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler steckten Unbekannte den Mercedes möglicherweise in Brand. Wer in der Nacht im Bereich Hölderlinstraße / Hauffstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefon-Nr. 07161/632360 melden.

