Für zwei Männer endete die Fahrt am Montag in Ulm.

Gegen 9.45 Uhr sah eine Polizeistreife den 21-Jährigen in der Dieselstraße fahren. Er hatte keinen Sicherheitsgurt angelegt. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Das bestätigte der Drogentest. Ein Arzt nahm ihm Blut ab. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren hundert Euro hinterlegen. Seine Heimfahrt durfte er erst 24 Stunden später antreten. Gleich erging es kurz nach 11 Uhr einem 27-Jährigen in der Daimlerstraße. Auch er musste eine Blutprobe abgeben, nachdem sich Hinweise ergaben, dass der Fahrer des Fiat unter dem Einfluss von Drogen stand.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

