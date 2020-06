Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei und fährt gegen Streifenwagen

Mannheim-Rheinau (ots)

Ein unbekannter Rollerfahrer wollte sich am Donnerstagabend im Stadtteil Rheinau einer Polizeikontrolle entziehen und fuhr dabei seitlich gegen einen Streifenwagen. Der Mann war gegen 21.30 Uhr mit einem Leichtkraftrad in der Rhenaniastraße in Richtung Mannheim-Neckarau unterwegs. Als er eine Kontrollstelle der Wasserschutzpolizei in der Graßmannstraße erkannte, wendete er sein Fahrzeug und fuhr in Richtung B 36 davon. Eine Polizeistreife nahm den Wendevorgang wahr und folgte dem Leichtkraftrad. In Höhe der Einmündung zur Düsseldorfer Straße konnte der Streifenwagen zu dem Leichtkraftrad aufschließen. Der Fahrer des Leichtkraftrades zog immer weiter nach links in Richtung des Streifenwagens. An der Unterführung in Höhe des Bahnhofs Rheinau wollte der Kraftradfahrer nach links in die Unterführung zur Relaisstraße abbiegen. Beim Umsehen prallte er schließlich gegen die rechte Fahrzeugfront des Streifenwagens, der noch nach links auswich. Der Fahrer des Leichtkraftrades und dessen 14-jähriger Sozius stürzten dabei über die Motorhaube des Streifenwagens auf die Fahrbahn. Nachdem sie sich aufgerappelt hatten, rannten sie in Richtung Edinger Riedweg davon. Der 14-jährige Sozius konnte nach kurzer Verfolgung zu Fuß von einem Polizeibeamten festgenommen werden.

Im Rahmen der Fahndung stellte sich heraus, dass das Leichtkraftrad entwendet war und an diesem ebenfalls entwendete Kennzeichen angebracht waren.

Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Mannheim dauern an.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrer des Leichtkraftrads geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell