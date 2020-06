Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt - Verbotenes Kraftfahrzeugrennen auf der B40

Mainz (ots)

Sonntag, 31.05.2020, 23:09 Uhr Am späten Sonntagabend kommt es zu einem Autorennen zwischen zwei hochwertigen PKW auf der B40 in Fahrtrichtung Innenstadt. Einem Einsatzfahrzeug des Altstadtreviers fallen demnach ein stark motorisierter Audi sowie ein Porsche mit zunächst gleichbleibender Geschwindigkeit nebeneinander auf der Straße auf, die plötzlich stark beschleunigen. Der Streifenwagen nimmt die Verfolgung auf, bis die beiden Autos kurz vor dem Ortsschild Mainz ihre Geschwindigkeit wieder verringern. An der Kreuzung An der Philippsschanze können beide Fahrzeuge einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei müssen sowohl der 21-Jährige Audifahrer als auch der 25-Jährige Porschefahrer den Führerschein und ihr Fahrzeug abgeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell