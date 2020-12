Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Schabernack in Brieden /Weihnachtsschmuck und Dekoartikel beschädigt und geklaut

Brieden / VG Kaisersesch

Seit Beginn der Weihnachtszeit und der liebevollen Dekoration von Haus und Garten treibt in Brieden jemand Schabernack. In mehreren Fällen wurden im Dorf Stromkabel von Lichterketten durchtrennt sowie elektronische Kerzen oder Weihnachtsdekoration entwendet. So fehlt unter anderem ein LED-Rentier mit Schlitten in einer Größe von ca. 45x120 cm. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, um diesem Treiben ein Ende zu setzen. Polizei Cochem(Telefon 02671/984-0 oder picochem@polizei.rlp.de)

