Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Müllcontainer angezündet - Kripo bittet um Hinweise

Nettetal-KaldenkirchenNettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag zündeten Unbekannte mehere Müllcontainer in der Kaldenkirchener Innenstadt an. Gegen 00.00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Müllcontainerbrand auf den Tegelener Weg gerufen. Unbekannte hatten den Inhalt in Brand gesetzt, die Feuerwehr löschte den Brand. Einige Stunden zuvor, gegen 20:45 h brannte es auf der Kehrstraße. Dort hatte ein Zeuge mehrere Jugendliche beobachtet, die vom Kirchplatz in Richtung Kehrstraße gingen und plötzlich in Richtung Brigittenstraße wegrannten. Kurz danach bemerkte der Zeuge zwei brennende Mülltonnen und informierte die Feuerwehr. Einer der Jugendlichen war etwa 16-18 Jahre alt und circa 1,90 Meter groß. Er hat dunkles Haar. Bekleidet war er mit einer grünen Bomberjacke und einer schwarzen Jogginghose mit seitlichem Aufdruck. Ein zweiter Jugendlicher ist etwa 16 Jahre alt und circa 1,60 Meter groß. Er hat blonde Haare und trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Hinweise auf die Tatverdächtigen erbittet die Kripo über die Rufnummer 02162-377-0. /wg (16)

