Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Polizei sucht Zeugen! * In der Wohnung ausgeraubt * Junger Mann büßt bei Raubüberfall einen Zahn ein *

OffenbachOffenbach (ots)

Bereich Offenbach

Keine Meldung

Bereich Main-Kinzig

1. In der Wohnung ausgeraubt - Hanau

(mm) Ein 50-jähriger Mann ist am Mittwoch, gegen 20.30 Uhr, in seiner Wohnung in der Luisenstraße (10er-Hausnummern) in Großauheim von einem Unbekannten ausgeraubt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe der Täter die Wohnung durch die offenstehende Tür betreten. Anschließend habe der Unbekannte, der kurze Haare und einen Bart hatte, den Bewohner gegen die Brust geschlagen. Aus einem Portemonnaie, dass auf einem Tisch lag, nahm der Täter das darin befindliche Geld und verschwand damit. Geflüchtet sei der Täter vermutlich mit einem Auto. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich auf der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Junger Mann büßt bei Raubüberfall einen Zahn ein, Polizei sucht Zeugen - Schlüchtern

(neu) Bei einem Raubüberfall am Montagabend am Schlüchterner Bahnhof hat ein 16 Jahre alter Jugendlicher unter anderem einen Zahn eingebüßt. Zudem wurden ihm sein Handy und ein Paar Kopfhörer im Wert von rund 1.000 Euro weggenommen. Die Kripo Gelnhausen ermittelt nun wegen des Verdachts des Raubes und der gefährlichen Körperverletzung und bittet weitere Zeugen, sich umgehend zu melden. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der junge Mann aus Steinau zwischen 19 und 20 Uhr am Schlüchterner Bahnhof auf, wo er auf den Regionalexpress nach Frankfurt wartete. Dort kam es dann zu dem Vorfall, bei dem mehrere Angreifer unter anderem Teleskopschlagstöcke einsetzten und auf ihr Opfer auch eintraten. Der 16-Jährige erlitt durch die Schläge und Tritte mehrere Prellungen und eine Verletzung am Bein. Nach dem Überfall flüchteten die Täter mit einem Personenwagen mit Offenbacher Kennzeichen. Bislang liegen von drei Verdächtigen, die alle auf 1,70 Meter geschätzt werden, kurze Personenbeschreibungen vor: der Erste trug eine gelbe Jacke, hat schwarze Haare und einen dunklen Teint und sei massig gebaut. Der Zweite hat helle blonde Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden waren und hat eine dünne Statur. Er trug Jeans, eine schwarze Jacke und hatte eine Umhängetasche dabei. Der Dritte hat ebenfalls blonde Haare und eine normale Statur. Bekleidet war er mit einer grünen Jacke, einer schwarzen Jogginghose und einer Mütze. Zudem hatte er eine Bauchtasche umgebunden. Der Verletzte setzte sich nach dem Überfall in den ankommenden Zug und fuhr nach Hause. Die Mutter verständigte dann die Polizei und erstattete Strafanzeige. Für die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dürfte eine bislang unbekannte junge Frau eine bedeutende Rolle spielen, die ebenfalls in Schlüchtern in den Zug nach Frankfurt einstieg und sich dort wohl um den Verletzten kümmerte. Die Unbekannte gilt daher als eine wichtige Zeugin, da ihre Aussage wesentlich zur Aufklärung beitragen könnte. Im Gegensatz zu dem 16-Jährigen hat sie sich allerdings noch nicht bei den Ermittlern gemeldet. Die Kripo Gelnhausen ist für Hinweise unter der Rufnummer 06051 8270 zu erreichen.

Offenbach, 07.01.2021, Pressestelle, Michael Malkmus

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell