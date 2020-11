Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher-Hochmoor - Diesel-Diebe zapfen Bagger an

GescherGescher (ots)

Auf Diesel abgesehen hatten es Diebe am Wochenende in Gescher-Hochmoor. Die Täter zapften circa 1.200 Liter des Treibstoffs aus zwei Baggern ab. Der Tatort liegt auf einer Großbaustelle im Außenbereich, unweit der L608. Zu der ersten Tat kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, die zweite spielte sich in der Nacht zum Dienstag ab. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

