Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Münzbehälter geknackt

StadtlohnStadtlohn (ots)

Mit Gewalt aufgebrochen haben Unbekannte den Münzbehälter einer öffentlichen Toilettenanlage in Stadtlohn. Zu der Tat kam es zwischen Freitag und Montag im Bereich des Busbahnhofs an der Gartenstraße. Die Täter entwendeten das Geld, das sie in dem Automaten vorfanden. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

