Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pkw überschlägt sich

Matzenbach (ots)

Am Montagmittag überschlägt sich ein 18-Jähriger mit seinem Pkw. Der Fahranfänger befuhr die Landstraße zwischen Neunkirchen und Gimsbach. In einer leichten Rechtskurve kam er in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach in einem angrenzenden Feld liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Zaun auf dem Feld wurde beschädigt, der Fahrer erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Die Landstraße musste kurzzeitig gesperrt werden. Ihre Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass gerade bei den derzeitigen Witterungsverhältnissen besondere Vorsicht im Straßenverkehr erforderlich ist. |pikus

