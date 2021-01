Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Corona-Beobachtungen auf beschneiten Wanderwegen

EssweilerEssweiler (ots)

Über die schneebedeckten Höhenzüge sind am Samstag und am Sonntag Polizeistreifen gefahren. In Absprache mit der Kreisverwaltung Kusel hat man nachgesehen, ob dort Kontrollmaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie notwendig werden. Trotz des überwiegend herrlichen Wetters waren jedoch nicht übermäßig viele Spaziergänger in kaum zu beanstandender Weise unterwegs. So wurden am Schneeweiderhof zwar etliche Fahrzeuge mit Kuseler und Kaiserslauterer Kennzeichen festgestellt, die Spaziergänger waren jedoch weit voneinander entfernt zu beobachten. Bei den "Wanderparteien" handelte es sich jeweils um Haushalte. Eine unzulässige größere Gruppe konnte nicht festgestellt werden. In einer Hanglage waren lediglich ein paar Kinder mit dem Schlitten unterwegs. Erfreulich war, dass die Abstände zu anderen Personen überwiegend eingehalten und Schnittpunkte auf Wanderwegen oder in Verbindung mit den Parkplätzen vermieden wurden. Auch die Gespräche mit den Polizeibeamten erfolgten mit der gebührenden Entfernung untereinander. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell