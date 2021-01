Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gegenseitige Vorwürfe sind noch zu klären

NussbachNussbach (ots)

Unterschiedliche Darstellungen sind am Samstagabend der Polizeistreife in der Dorfmitte vermittelt worden. Eine Frau hatte die Polizei verständigt, dass sie der Vermieter schlagen wollte. Vor Ort wurde ein Mann mit Kopfverletzungen, verursacht durch einen Schlag mit einem Stück Holz, im Krankenwagen versorgt. Sein Widersacher gab an, dass der Verletzte zuvor mit dem Wagen und schließlich mit Pfefferspray auf ihn losgegangen wäre. Dieser sagte, dass er das Spray nur zur Verteidigung eingesetzt hätte. Weiterhin wurde in Erfahrung gebracht, dass die Anruferin auf Klopfen ihr Fenster geöffnet hätte, worauf der Vermieter eingestiegen war. Er hätte sie in der Wohnung verfolgt und dabei beleidigt. Da auch zumindest bei einer der Personen ein nicht geringer Alkoholwert im Spiel war, müssen noch zahlreiche Zeugenhinweise zur Aufhellung der Gesamtumstände aufgearbeitet werden. |pilek-AH

