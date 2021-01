Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Doppelte Trunkenheitsfahrt mit Kleinkraftrad

Sankt JulianSankt Julian (ots)

Beim Erkennen des Streifenwagens ist der Fahrer eines Kleinkraftrades abrupt von der Hauptstraße in einen Hof eingebogen. Diese Reaktion löste jedoch bei den Beamten am Sonntagmorgen ein zu klärendes Fragezeichen aus. Er habe sich verfahren, erläuterte er den Ermittlern, konnte allerdings damit nicht die weiteren Kontrollmaßnahmen abwenden. Die Überprüfungen erbrachten den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde durchgeführt. Ein Bekannter des Beschuldigten erhielt den Fahrzeugschlüssel mit dem Hinweis an den Probanden, dass er selbst nicht fahren dürfte, solange er durch die Drogen beeinträchtigt ist. Dieser gute Hinweis hielt jedoch nur kurze Zeit an, denn wenige Stunden später wurde er bei Ulmet erneut mit seinem Kraftfahrzeug kontrolliert, dieses Mal von einer Streife der Kuseler Polizeiinspektion. Die Maßnahmen wiederholten sich, was sich bestimmt nicht zu seinem Vorteil bei der Betrachtung der Sachlage durch die Staatsanwaltschaft und die Führerscheinstelle auswirken wird. |pilek-AH

