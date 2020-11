Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrradfahrerin schwer verletzt

BrilonBrilon (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto wurde eine 51-jährige Fahrradfahrerin am Dienstagmorgen schwer verletzt. Die Frau fuhr um 06.55 Uhr auf der Straße "Am Rothaarsteig" in Richtung Kreishaus. Als ein 52-jähriger Autofahrer aus einer Parklücke herausfuhr, kam es zum Zusammenstoß. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell