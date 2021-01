Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vandalismus an Pkw

Herchweiler (ots)

Montagnacht sticht ein Täter Autoreifen platt. Als der 44-jährige Autobesitzer am Morgen an sein Fahrzeug kommt, waren drei Reifen zerstochen. Es entstand ein beträchtlicher Sachschaden. Hinweise und ermittlungsrelevante Informationen können an die PI Kusel, 06381-919-0 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de, gerichtet werden. |pikus

