Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel - Suche nach vermisster Mandy O.

KasselKassel (ots)

Die Polizei in Kassel sucht derzeit nach der vermissten Mandy O. aus Lohfelden. Diese hatte am Freitag, 4.12.2020, nachmittags, vermutlich zusammen mit ihrem Hund (englische Bulldogge), ihre Wohnung verlassen. Der Hund wurde zwischenzeitlich im Bereich Harleshausen aufgefunden. Mandy ist 25 Jahre alt, 1,60 m groß, von kräftiger Statur und hat schulterlange, rotbraune Haare. Sie ist bekleidet mit einem grauen Hoodie, schwarzen Leggins mit weißer "Go to" Aufschrift und schwarzen Sneakern mit Goldrand. Mandy befindet sich vermutlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht für sich nähernde Personen keinerlei Gefahr. Die Polizei in Nordhessen bitte die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach Mandy.

Westphal, Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: +49 561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell