Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Naumburg (Landkreis) Kassel: 93-jährige Seniorin verstirbt nach Verkehrsunfall

KasselKassel (ots)

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am gestrigen Freitagnachmittag in der Ortslage von Naumburg (Landkreis Kassel). Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichteten, befuhr ein 74 Jahre alter Verkehrsteilnehmer aus Bad Emstal mit seinem Pkw die Straße "Vor dem Tor" und wollte nach links in den Kronbergweg abbiegen.

Dabei übersah er eine 93-jährige Fußgängerin aus Naumburg, die in diesem Moment mit ihrem Rollator die Fahrbahn kreuzen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen die 93-jährige zu Boden stürzte und verletzt wurde.

Sie wurde nach erfolgter rettungsdienstlicher Erstbehandlung mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus verbracht. Dort verschlechterte sich ihr Zustand derart, dass sie in ein anderes Krankenhaus verlegt werden musste. Die ärztlichen Bemühungen waren jedoch vergebens. Die Dame verstarb in den Abendstunden.

Die Ermittlungen hinsichtlich des genauen Unfallhergangs werden durch die Polizeistation in Wolfhagen geführt.

