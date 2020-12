POL-KS: Folgemeldung: Schwerer Unfall auf der B 450 zwischen Istha und Balhorn.

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

B 450/ L 3215 (Landkreis Kassel) Bei dem Unfall, welcher sich gegen 15:10 Uhr an der Einmündung B 450 / L 3215 ereignete sind zwei Menschen schwer verletzt und in ein Kasseler Krankenhaus gebracht worden. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife der Polizeistation Wolfhagen zum Unfallhergang berichtet, war ein 74-jähriger Mann mit seinem PKW auf der L 3215 aus Richtung Martinhagen gekommen. An der Einmündung zur B 450 wollte er nach links in Richtung Bahlhorn abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah er hierbei den PKW eines 68-jährigen Mannes aus Wolfhagen, der auf der B 450 aus Richtung Bahlhorn nach Istha weiterfahren wollte. Um 17:20 Uhr konnte die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden.

