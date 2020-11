Polizei Salzgitter

POL-SZ: Cremlingen

Abbenrode: Einbruch in Bäckerei und Restaurant

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Abbenrode zu zwei Einbrüchen. Die unbekannten Täter drangen jeweils durch ein Fenster in den Keller einer Bäckerei und in ein Restaurant ein. In beiden Fällen flüchteten die Täter ohne Beute.

