Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand: 08:30 Uhr

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr, wurde in der Hardtstraße, Höhe Hausnummer 80, ein geparkter, grauer Audi Q5 durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unbekannte touchierte den Audi beim Parkvorgang an der Fahrerseite und verursachte einen Schaden von rund 3 000 Euro, bevor er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/358-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell