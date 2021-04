Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Frontalzusammenstoß auf der Landstraße

Aalen (ots)

Vellberg: Frontalzusammenstoß auf der Landstraße

Am Dienstagnachmittag gegen 14:10 Uhr war eine 55-jährige Mercedes-Fahrerin auf der L1040 von Vellberg in Richtung Ilshofen unterwegs. Vor ihr fuhr ein Sattelzug. Als die 55-Jährige diesen überholen wollte, kam ihr ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer entgegen. Beide konnten den Zusammenstoß nicht mehr verhindern, sodass die Fahrzeuge frontal ineinander crashten. Dadurch wurden beide Fahrzeuglenker schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5500 Euro. Die Fahrbahn musste aufgrund des Unfalls für etwa 45 Minuten vollständig gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell