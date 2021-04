Polizei Dortmund

POL-DO: Hinweisgeber nach Raub in Dortmund-Kley gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0365

Nach einem Raub in Dortmund-Kley am Samstagabend (3.4.) sucht die Polizei Hinweisgeber. Am Lachter Weg (Feldweg) war ein Mann offenbar von zwei Unbekannten ausgeraubt worden.

Ein 22-jähriger Dortmunder lief gegen 22 Uhr über einen Feldweg, der vom Kleyer Feld in Richtung Westen abgeht und parallel zu den Gleisen der Bahnlinie S 1 verläuft. Als er gerade an zwei Unbekannten vorbei lief, die am Feldweg auf einer Bank saßen, erhielt er nach ersten Angaben einen Schlag auf den Hinterkopf. Mit einem Messer von den mutmaßlichen Räubern bedroht, musste der 22-Jährige seinen Laptop herausgeben. Die beiden unbekannten Männer packten sich diesen und rannten in Richtung S-Bahnhof Dortmund-Kley. Den leichtverletzten Dortmunder ließen sie am Feldweg zurück.

Die Polizei sucht Hinweisgeber! Wer hat an dem Abend zwei dunkel gekleidete und circa 20 Jahre alte Männer (175 und 185 cm groß) mit Kapuzenpullover und Jogginghose an entdeckt. Die Tatverdächtigen trugen zur Tatzeit beide einen dunkelhaarigen Bart im Gesicht. Der Größere trug auf dem Kopf eine Basecap. Einer der Männer war auch mit einer Weste bekleidet. Hinweise bitte an die Dortmunder Kripo: 0231-132-7441.

