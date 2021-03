Polizei Hamburg

POL-HH: 210316-4. Tataufklärung nach Keller-Einbruchserie in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Zeit: 11.03.2021, 02:15 Uhr

Ort: Hamburg - St. Pauli, Bernhard- Nocht -Straße

Die Polizei hat vergangenen Donnerstag zwei Tatverdächtige, einen 55-jährigen Deutschen und eine 29-jährige Deutsche, bei einem Einbruch in ein Kellerabteil in St. Pauli vorläufig festgenommen.

Die beiden Personen stehen in Verdacht, eine Serie von Kellereinbrüchen in Mehrfamilienhäusern begangen zu haben.

In der Vergangenheit ist es in der Bernhard- Nocht- Straße vermehrt zu Fällen des besonders schweren Diebstahls gekommen. Hierbei wurden in den Mehrfamilienhäuern Kellerverschläge diverser Eigentümer aufgebrochen, und daraus zum Teil Wertgegenstände unterschiedlichster Art entwendet.

Aufgrund der Vortaten führten zivile Polizeibeamte in der Nacht vom 10.03.2021 einen Schwerpunkteinsatz an der angegebenen Adresse durch. Dabei bemerkten sie zwei Personen, die sich Zutritt zu einem der Mehrfamilienhäuser verschafften. Im Kellergeschoss wurden die zwei Tatverdächtigen dabei angetroffen, wie sie einen unverschlossenen Verschlag öffneten und betraten. Hierbei wurden Sie durch die Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Beide Tatverdächtigen führten zum Tatzeitpunkt eine geringe Menge Betäubungsmittel bei sich.

Bei den Durchsuchungen der Wohnungen der beiden Tatverdächtigen wurden verschiedene Gegenstände sichergestellt, die bereits zum Teil anderen Delikten der Keller-Einbruchsserie zugeordnet werden konnten, darunter u.a. Motorradbekleidung, ein Laptop und eine hochwertige Musikanlage. Bei einigen wenigen Gegenständen dauert die Prüfung noch an.

Bei den Wohnungsdurchsuchungen wurde weiteres Marihuana und Kokain aufgefunden und beschlagnahmt.

Die beiden Tatverdächtigen wurden nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen mangels Haftgründen entlassen.

