POL-HH: 210316-2. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht - ein leichtverletztes Kind in Hamburg-St. Georg

Tatzeit: 06.03.2021, 16:00 Uhr; Tatort: Hamburg-St. Georg, An der Alster, Schmilinskystraße

Bereits am Samstagsnachmittag ist bei einem Verkehrsunfall mit einer Fahrradfahrerin ein fünfjähriges Mädchen verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst der Region Innenstadt/West (VD 22) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Fahrradfahrerin die Nebenfahrbahn der Straße An der Alster in Richtung Mundsburg. In Höhe der Schmilinskystraße überquerte eine Gruppe von Kindern die Straße. Hierbei kam es zur Kollision zwischen der Radfahrerin und einem fünfjährigen Mädchen, das sich dabei am Fuß verletzte.

Die Unfallverursacherin hielt kurz an und wurde von dem Vater des Mädchens, der es auf ihrem Weg begleitete, zur Rede gestellt. Nach einem kurzen Gespräch setzte die Fahrradfahrerin ihren Weg fort und entfernte sich damit unerlaubt vom Unfallort.

Nach Erstversorgung durch einen Rettungswagen wurde das Mädchen in ein Kinderkrankenhaus gebracht. Wie sich dort herausstellte, hatte sie eine Fußfraktur erlitten.

Die Frau auf dem Fahrrad kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 170-175 cm - etwa 35 Jahre - schlank - schulterlange schwarze Haare - beige Jacke

Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes dauern an.

Die Verkehrsermittler bitten Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder der Fahrradfahrerin machen können, sich unter der Rufnummer 040/4286-52961 beim Verkehrsunfalldienst Innenstadt/West zu melden.

